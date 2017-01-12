В Донецкой области ликвидирован цех по производству алкогольного фальсификата. Новости

В Донецкой области прекращена преступная деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированных ликеро-водочных изделий, которые реализовывались через торговую сеть на территории области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.
По результатам проведенных обысков на местах изготовления, хранения и реализации фальсификата сотрудниками налоговой милиции было изъято 867 литров фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 167 тыс. грн.
Мероприятия проводились в ходе операции «Акциз-2017», а также в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
Следствие продолжается.
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