В Мариуполе школьники приступили к занятиям. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом значительно снизился. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня возобновили учебный процесс в школах. Карантин продолжается в только в школе-интернате №37, где 27% детей продолжают болеть. Об этом сообщили в Мариупольском городском филиале ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».
По информации медиков, карантинные мероприятия принесли ожидаемые результаты, эпидситуация улучшилась и уровень заболеваемости среди школьников снизился.
Еще на минувшей неделе в городе отмечалось снижение заболеваемости среди школьников на 50,2%, медики зафиксировали 278 заболевших школьников. Грипп был диагностирован лишь у семерых детей возрастом до 17 лет.
Напомним, с 19 декабря мариупольские школы были закрыты на карантин.
Источник: MRPL.CITY
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