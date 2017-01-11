Донетчина освоила 76% средств, выделенных на региональное развития. Это один из худших показателей в Украине. Новости

В минувшем году из Государственного фонда регионального развития для Донецкой области выделялись почти 240 млн грн на реализацию инфраструктурных проектов. Почти 29 млн грн должно было составить софинансирование этих проектов из местных бюджетов.

Донецкая область вошла в тройку регионов, которым удалось реализовать меньше всего проектов развития. По итогам 2016 года было реализовано 75,5% проектов, утвержденных комиссией Минрегиона, и освоено около 181 млн грн из ГФРР. Сэкономленные в результате торгов 17,5 млн грн были частично перераспределены на другие проекты.

По словам первого заместителя главы ДонОГА Евгения Вилинского, абсолютными лидерами по реализации проектов развития стали Дружковка, Селидово и Добропольский район, которым удалось полностью освоить выделенные фондом средства. В Дружковке деньги госбюджета пошли на ремонт дорог, закупку оборудования для больниц и строительство Центра админуслуг. В Селидово чуть более 8 млн грн пошли на ремонт больницы, в Добропольском районе 728 тыс грн потратили на уличное освещение.

Почти 94% составила реализация проектов в Бахмуте, где за счет ГФРР выполнялся ремонт общежитий, школы, водовода и проводилась закупка медоборудования.

Неэффективной считает руководство области работу Краматорска (77,7%), Волновахского (60,4%) и Александровского (78,5%) районов. Не удалось реализовать запланированное в Славянске, Константиновском районе, а в Мариуполе так и не успели купить троллейбусы.

«В отдельных случаях реализации помешала слишком длинная процедура торгов, в том числе их отмена. Определенные проблемы заключались в некорректно составленной тендерной документации, отсутствии достаточной конкуренции на торгах», – отметил Вилинский.

По словам чиновника, представители отдельных органов самоуправления фактически самоустранились от контроля за выполнением работ на их объектах, системно начали работать с подрядчиками лишь в конце года, когда во многих случаях нельзя было что-то изменить.

Источник: Вчасно

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