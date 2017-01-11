Спастись от мороза на КПВВ: полезные рекомендации и контакты. Главная

В связи с вторжением арктического воздуха в Донецкой области резко понизилась температура: ночью и днем до 7-13 градусов мороза, сильные снегопады, метели, усиление ветра до 15-22 м/с. Для того, чтобы облегчить пересечение линии разграничения в такую погоду, можно воспользоваться полезными советами, которые опубликовала общественная организация «Донбасс SOS».

В первую очередь запаситесь терпением. Его понадобится очень много.

Если пересекаете КПВВ пешком:

обязательно пользуйтесь пунктами обогрева;

никогда не идите в холод на голодный желудок – съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе. И обязательно возьмите с собой термос с горячим чаем, печенье, бутерброды, а также высококалорийные продукты: сало, мясо. Надо, чтобы организм тратил на обогрев энергию пищи, а не свою собственную;

лицо и руки желательно смазать защитным жирным кремом, но ни в коем случае не увлажняющим, который содержит в своем составе много воды;

старайтесь тепло одеваться. Но это не значит, что надо укутываться во сто одежек. Одежда должна быть легкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти;

обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног;

желательно надевать шерстяные носки, если таких нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных носков. Очень хорошо помогает «дедушкин способ» – оборачивание ступней ног в два-три слоя сухой газетой. Благодаря ей тепло от ног долго не улетучится через обувь;

на морозе старайтесь не стоять, а постоянно потихоньку двигаться, это особенно важно при долгом стоянии в очереди;

дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом. Носовая полость устроена таким образом, что, когда воздух доходит до бронхов и легких, то он, как правило, успевает согреться. От сильных морозов страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног;

обязательно возьмите с собой дождевик — в случае мокрого снегопада он убережет одежду от намокания.

Если вы пересекаете линию разграничения на автомобиле, помимо вышеперечисленного, дополнительно не помешает:

иметь запас топлива не менее полубака, ведь, скорее всего, вы будете включать печку;

обязательно возьмите теплых одеял по количеству пассажиров;

захватите переходник от прикуривателя на USB и шнур от USB для зарядки телефона;

кроме запаски, захватите ремкомплект для «запайки» проколов – путь к нулевым блокпостам проходит по грунтовке;

подумайте о том, чем скрасить многочасовое ожидание: книги, кроссворды, игры и прочее;

пригодятся также дополнительный комплект теплой одежды, фонарик, щетка для очистки окон, спички, свечи, лопатка, а также провода «прикуривания».

Помните, что на период резкого ухудшения погодных и дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования водители могут воспользоваться местами для отстоя транспорта.

В частности, для того, чтобы переждать снегопад, в Донецкой области оборудовано десять отстойников:

а/д М-03 «Киев – Харьков – Довжанский»:

км 647 – справа (граница с Харьковскою областью);

км 671 – слева (Славянск, пост полиции);

км 699 – слева (площадка для отдыха);

км 711 – слева/справа (ДРП-5);

а/д М-04 «Знаменка – Луганск – Изварино»:

км 420 – слева (Михайловка, пост полиции);

а/д М-14 «Одеса – Мелитополь – Новоазовск»:

км 620 – слева/справа (пгт Мангуш, пост полиции);

а/д Н-20 «Славянск – Донецк – Мариуполь»:

км 7 – слева (придорожный рынок);

км 39 – слева (въезд в Константиновку);

км 180 – слева (площадка для отдыха);

а/д Н-15 «Запорожье – Донецк»:

км 151 – слева (с. Богатырь, пост полиции) и все объекты дорожного сервиса (АЗС, СТО и т.д.).

Если ваша машина сломалась или застряла, в первую очередь необходимо сообщить об этом родным, близким или друзьям, сотрудникам ГСЧС и «Укравтодора». Оставайтесь в машине и периодически проводите вентиляцию салона, включая мотор, проверяйте, чтобы снег не забил выхлопную трубу, и в салон не поступали выхлопные газы. Старайтесь не заснуть.

Круглосуточно работают телефоны:

«Укравтодор»

Горячая линия «Укравтодора» в Донецкой области: +380-62-352-22-55, +380-095-152-53-04;

Горячая линия «Укравтодора» в Луганской области: +380-64-524 11 25, +380-50-305-16-49;

Аналитическо-диспетчерская группа «Укравтодора»: +380-44-287-11-40.

ГСЧС

Оперативно-координационный центр ГСЧС в Донецкой области: диспетчер 0629-56‑94‑05.

Оперативно-координационный центр ГСЧС в Луганской области: дежурный 0645-70‑51‑27; дежурная смена 0645-70‑51‑25; 0645-70‑51‑26 или просто 101.

Если вы попали в непогоду и застряли на прифронтовой территории, сотрудники Гражданского военного сотрудничества также готовы прийти на помощь. Как сообщил в интервью Алексей Мазепа, «в наличии есть исправная техника, топливо и личный состав».

Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества (г. Краматорск), телефон: +38-095-682-75-20

Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества (г. Северодонецк), телефон: +380-6452-4-44-00

Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества (г. Мариуполь), телефон: +380-629-472-472

Если все же вы не убереглись, сильно замерзли и перестали чувствовать пальцы, уши или другие части тела, то ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом. Это может привести к необратимым изменениям (некрозу) в тканях организма. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую теплую материю (полотенце, шерстяной платок и т.д.) и дать ей согреться. Если чувствительность конечностей не возвращается, то желательно сразу, без промедления обратиться к врачу.

Придя с мороза в теплое помещение, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры (от -20 до +20) может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с непредсказуемыми последствиями. Это особенно важно для тех, у кого есть проблемы с сердцем.