Савченко откорректировала обнародованные ранее списки пленных. Главная

Народный депутат Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала откорректированные списки пленных.

Савченко также уточнила, что теперь в списках голубым цветом обозначены освобожденные, красным – погибшие, оранжевым – россияне, которых ищет «ДНР», желтым – россияне, которых ищет «ЛНР».

Как сообщалось ранее, 10 января, Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».

В СБУ выступили против публикации списков и обещали провести с Савченко разъяснительную работу.

Читайте также: