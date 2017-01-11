Савченко откорректировала обнародованные ранее списки пленных. Главная

Народный депутат Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала откорректированные списки пленных.
Савченко также уточнила, что теперь в списках голубым цветом обозначены освобожденные, красным – погибшие, оранжевым – россияне, которых ищет «ДНР», желтым – россияне, которых ищет «ЛНР».
Как сообщалось ранее, 10 января, Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».
В СБУ выступили против публикации списков и обещали провести с Савченко разъяснительную работу.
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