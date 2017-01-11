«Советую выйти из ваших дорогих машин, и прогуляться пешком», – мэр Краматорска раскритиковал коммунальников за скользкие тротуары. Главная

Переменчивая погода – оттепель и заморозки – превратили пешеходные прогулки по Краматорску в настоящее испытание. В тех местах, где тротуары и дорожки не посыпаны песком, передвигаться просто опасно. И таких скользких мест, обойденных вниманием коммунальников, очень много.

На недоработку коммунальных служб обратил внимание городской голова Андрей Панков на аппаратном совещании 10 января. «Я вам советую выйти из ваших дорогих машин, и прогуляться пешком по обледенелым тротуарам. Сплошной лед даже в центре города, на улице Богдана Хмельницкого, а также внутри кварталов. Пройти, не поскользнувшись, просто невозможно. Это недопустимая недоработка работников УРСАС и жэков, обслуживающих придомовую территорию. Если вы не справляетесь со своей работой, отойдите в сторону», – посоветовал руководителям Панков. По его словам, недостаточно посыпать покрытые льдом тротуары, их надо сначала очищать от наледи, а лучше – своевременно от снега.

Мэр поручил отделу коммунального хозяйства пересмотреть закрепление придомовых территорий за жэками, чтобы знать, с кого требовать выполнение поручений. Андрей Панков напомнил, что в апреле заканчиваются договоры с жэками на обслуживание жилфонда. Возможно, их будут менять на другие частные предприятия. К тому времени будет готов новый документ о закреплении территорий.

«Мы разрабатываем совершенно новую концепцию благоустройства города. В ней будет учтено все – от чистоты на улицах города до расположения малых архитектурных форм. Новая программа благоустройства, возможно, будет регуляторным актом, поэтому пройдет все положенные законом этапы обсуждения», – отметил Панков.

Источник: АКМЦ

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