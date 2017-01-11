Задержанного в Донецке медика Нацгвардии уволили с работы. Главная

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке задержали медика Национальной гвардии Украины (воинской части 3057), которая поехала на территорию, подконтрольную «ДНР». Такую информацию 10 января обнародовала пресс-служба полка «Азов».

«В оккупированном Донецке задержали бойца Национальной гвардии Украины (воинской части 3057). Схваченная российским агрессором женщина является медиком Нацгвардии и, как стало известно, поехала на оккупированную территорию «по личным делам», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, на официальном сайте Национальной гвардии Украины сообщается, что «медицинская сестра медицинского пункта воинской части 3057 не пришла на работу».

Также сказано, что «мероприятия по розыску данного лица результата не дали».

«08.01.2017 года командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в г. Донецк о том, что она была задержана «полицией» так называемой «ДНР », – отметили в пресс-службе Нацгвардии.

В пресс-службе также сообщили, что женщина «не была военнослужащим Национальной гвардии Украины. Работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части. Доступа к государственной и военной тайне по характеру исполнения своих обязанностей не имела».

Кроме того, сообщается, что женщину уволили за нарушение трудовой дисциплины.

«Сейчас в воинской части проведено служебное расследование по данному случаю. Гражданка уволена в связи с нарушением требований трудовой дисциплины» – отметили в Нацгвардии.