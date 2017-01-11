Правозащитники будут добиваться отмены новых штампов для переселенцев. Главная

Правозащитники будут добиваться, чтобы из нового постановления Кабинета министров Украины №964, вступившим в силу 22 декабря 2016 года, была убрана норма о необходимости проставления штампа о регистрации места пребывания в справку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом рассказали активисты БФ «Право на защиту», сообщают «Донбасс. Комментарии».

Правозащитники считают: в данном постановлении Кабмина есть одна ошибка, которая может свести на нет все те позитивные изменения, которые упростили процедуру становления переселенцев на учет.

По словам правового аналитика фонда Алены Виноградовой, из-за несогласованности законов Украины между собой в подзаконные акты правительства вернули необходимость проставлять штамп о регистрации места пребывания в справку ВПЛ. Она напомнила, что в 2016 году правозащитники добились, чтобы эту процедуру со штампами убрали.

Правозащитник заявляет, что, по сути, этот штамп вообще не имеет никакого значения. Только усложняет жизнь переселенцам. Ведь сначала нужно отстоять очередь в управлении соцзащиты, чтобы встать на учет и получить справку. А потом идти в орган регистрации места проживания, снова отстоять очередь, чтобы поставить этот штамп.

«Правозащитники будут делать все возможное, общаться с неравнодушными народными депутатами, чтобы все-таки убрать этот пункт о штампе. Но пока эта норма есть, существуют опасения, что справку без этого штампа в управлении соцзащиты будут считать недействительной. А значит, не начислят материальную помощь переселенцам», – опасаются общественники.

В то же время они отмечают, что постановление Кабмина №964 в некоторой степени облегчит жизнь переселенцам. Так, ранее необходимо было каждый раз получать новую справку, даже если человек меняет место жительства в пределах одного города или района. А теперь достаточно позвонить или прийти в управление соцзащиты и сообщить, что изменился адрес. Его изменят в базе и, по просьбе переселенца, укажут в старой справке.

Процедура получения материальной помощи также стала несколько проще. Если переселенец находится на учете в территориальном центре социального обслуживания, ходит в школу, садик, профтехучилище или в университет на дневное отделение, то для получения пенсии, социальной помощи, адресной помощи необходимо было сначала написать заявление, потом ждать социального работника, который бы пришел и оценил жилищно-бытовые условия, и уже после специальная комиссия принимала решение. Теперь же переселенцев этой категории не будут проверять по месту жительства.

Еще один важный момент: раньше, если соцработник, который приходит к переселенцу оценить его жилищно-бытовые условия, не заставал человека по указанному адресу, то или назначалась дата нового визита, или просто отмечали, что человек не проживает по адресу, указанному при регистрации, и лишали его материальной помощи. Теперь соцработник обязан письменно сообщить, что приходил, не застал никого дома и нужно в течение трех дней явиться в управление соцзащиты. Но непонятно, как соцработник должен оставлять это уведомление – в какой форме: прикрепить записку к двери, отправить заказное письмо…

Также установлено, что теперь пенсионерам, нуждающихся в помощи, но которые не могут передвигаться самостоятельно или являются инвалидами первой группы, пенсии будут приносить представители «Ощадбанка» (раньше должны были приносить почтальоны).

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