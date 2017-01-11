На сайте Минюста запустили Единый госреестр должников. Главная

В Украине запустили Единый госреестр должников.

На сайте Минюста в реестре теперь можно найти должника – физическое или юридическое лицо. Для поиска необходимо ввести в определенные поля его имя, фамилию, отчество, дату рождения и номер идентификационного кода.

В Реестр внесены должники, на счету которых неоплаченные штрафы, алименты и даже задолженность за коммунальные услуги. По мнению чиновников, запуск базы на сайте Минюста поможет решить многие проблемы, в том числе – связанные с продажей и переоформлением недвижимости.

Читайте также: