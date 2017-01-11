В Госрыбагенстве Украины прокомментировали информацию о запасах рыбы в Азовском море. Новости

Вчера в СМИ появилась информация о том, что, по утверждениям экологов, ресурсы Азовского моря практически уничтожены. Из 40 промысловых видов рыб для полноценного вылова осталось только три (тюлька, бычок и хамса), остальные вылавливаются в мизерном количестве. В связи с этим было озвучено предложение прекратить промышленный вылов рыбы в водах Азова хотя бы на 5 лет. Отмечалось, что именно столько нужно, чтобы море начало возвращать свой рыбный потенциал.

В свою очередь, Госрыбагенство Украины отмечает, что в Азовском море, начиная с 90-х годов прошлого века, не было 40 видов рыб для промысла. Кроме того, доминирование в промысловых уловах определенного вида рыбы не является постоянным показателем, изменяется ежегодно и зависит от многих факторов. Соответствующая информация содержится в разъяснении, которым располагает РПД «Донецкие новости».

Так, согласно данным Госрыбагенства, в 2015 и 2016 годах промышленный вылов рыбы на Азовском море показывает рост. Согласно данным Госстата, в 2015 году вылов рыбы и других водных биоресурсов в Азовском море составил 30 161 тонн или на 60,5% больше показателей 2014 года (18 793 тонны). При этом в 2016 прирост продолжался, показатель вылова составил 36 240 тонн.

«Соответствующая информация подтверждает постоянство запасов промысловых видов рыб в Азовском море и рост вылова по отдельным видам (бычок, тюлька, хамса и т.д.)», – отмечают в Госрыбагенстве.

В разъяснении также подчеркивается, что, начиная с 90-х годов прошлого века на Азовском море никогда не было 40 промысловых видов рыб.

«Что касается видового состава доминирующих промысловых видов рыб, то под «полноценным промышленным выловом» понимается доминирование определенных видов в промысловых уловах. В истории рыбного промысла Украины на Азове, начиная с 90-х годов, никогда не было 40 промысловых видов. В начале 90-х годов основную массу промысловых уловов составляли 3 вида: судак, тюлька и хамса. В начале 2000-х годов было 5 основных промысловых видов: судак, пиленгас, бычок, хамса и тюлька. Основными промысловыми видами Азовского моря в 2016 году, как и в начале 90-х, являются три вида: бычок, тюлька и хамса. Согласно данным официальной статистики, в 2016 году в бассейне Азовского моря среди морских видов рыб, которые вылавливаются, преобладают тюлька (12783 тонна, рост в 1,2 раза), бычок (20750 тонн, увеличение в 1,2 раза), хамса азовская (2122 тонн, рост в 2 раза)», – сообщили в Госрыбагенстве.

Также отмечается, что по словам ученых, доминирование в промысловых уловах определенного вида рыбы не является постоянным показателем, меняется ежегодно и зависит от многих факторов: экологического состояния моря, его солености, проведения рыбопроизводящих мероприятий.

«Например, бычок, который сегодня составляет львиную долю вылова на Азове, в середине 70-х годов почти полностью исчез из промысла из-за перелова и разрушения нерестилищ. В 1991-1994 годах вылавливалось ежегодно не более 400 тонн бычков. Благодаря работе украинских ученых популяцию бычка удалось восстановить, он показывает ежегодный прирост. В 2015 было добыто 18 тыс. тонн, а промышленные запасы оцениваются в 130 тыс. тонн», – рассказали в Госрыбагенстве.

Крайне важным фактором, влияющим на воспроизводство рыбы, является соленость моря. Так, определенные виды для нереста требуют низкой солености (например, тарань), а иные – высокой (пиленгас, камбала-калкан). Соответственно, от общего уровня солености моря зависит воспроизведения и промышленные запасы данных видов рыб.

В Госрыбагенстве также сообщил, что в начале 2000-х годов Азовское море находилось на этапе «стабилизации» режима солености, в течение 2003 – 2006 годов – в периоде «опреснения», в 2007 году соленость воды начала расти и в 2016 году достигло максимальной отметки в 13 6 промилле.

«Виды рыб, для размножения которых необходима высокая соленость моря, – камбала, пиленгас, – отреагировали на это: например, в 2016 году наблюдается пополнение популяции пиленгаса (увеличение вылова в 2016 году в 2,8 раза по сравнению с 2015)», – подчеркнули в Госрыбагенстве.

Также отмечается, что Азовское море является зоной, где промысел ведет Украина и Россия, соответственно промышленные запасы, лимиты для отлова или необходимость воссоздания популяции определенного вида рыб определяются учеными обеих стран и согласовываются на совместной Российско-Украинской комиссии. В частности, для ускорения воспроизведения калкана, судака в 2016 году не было выдано квот на промышленный вылов этих рыб.

«Для усиления эффективности естественного воспроизводства популяции рыбы, конечно, необходимо проводить рыбоохранные мероприятия и программы по искусственному воспроизводству рыбы. В государственном бюджете на 2017 год предусмотрено финансирование программы «Селекция в рыбном хозяйстве и воспроизводство водных биоресурсов во внутренних водоемах и в Азово-Черноморском бассейне» в размере 40 млн грн», – резюмировали в Госрыбагенстве.