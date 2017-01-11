В Мирнограде превышен эпидпорог по ОРВИ среди школьников. Несмотря на каникулы. Главная

В Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) среди детей 7 – 13 лет превышен эпидемиологический порог по заболеванию ОРВИ. Об этом 10 января на своей странице в Facebook сообщил Мирноградский городской голова Александр Брыкалов.
Мэр города отмечает, что поскольку продолжаются зимние каникулы, карантин в школах пока не объявляется.
Школьные каникулы продлятся до конца этой недели. Решение о том, приступят ли учащиеся Мирнограда к занятиям, будет принято к 14 января.
В дошкольных учреждениях города по-прежнему действуют ограничения. Родителей просят не направлять в детский сад ребенка с признаками ОРВИ, дав ему дома лекарства, снимающие симптомы. Воспитателям категорически запрещено давать какие-либо лекарства детям в саду.
Источник: Сайт Покровска и Мирнограда
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