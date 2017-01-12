В России праздничные скидки на медали «ДНР» (Фото). Новости

На одном из российских интернет-сайтов вовсю торгуют муляжами медалей «ДНР». Среди общей символики «ДНР», «ЛНР» и «Новороссии» на сайте можно встретить «награды» за героизм и отвагу самопровозглашенной республики.

Здесь по скидке продают награды «За оборону Славянска», «За освобождение Славянска» и даже за взятие Киева, Львова и Одессы.

Цена наградам небольшая. Например, медаль «За освобождение Славянска» обойдется в 539 руб. (231 грн), а значки и жетоны-смертники с символикой «республик» еще дешевле.

Особой ценности «награды» не представляют: изготовлены они из латуни с элементами, покрытыми эмалью.

Источник: Сайт города Славянска