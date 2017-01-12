Названы самые крупные импортеры Луганской области. Главная

В течение 2016 году в государственный бюджет Украины Луганской таможней было перечислено 1 млрд 274 млн грн. В сравнении с 2015 годом таможенные перечисления увеличились на 225 млн грн. Об этом сообщает Главное управление государственной фискальной службы в Луганской области.
Среди крупнейших весомых товарных позиций, характеризующих поступления таможенных платежей по импорту в течение 2016, в ведомстве отметили:
- уголь коксующийся – 643 млн грн (50,7% от общего объема поступлений налогов по импорту);
- концентраты железные – 242,7 млн грн (19%);
- уголь антрацит – 75,1 млн грн (5,9%);
- уголь битуминозное – 67,8 млн грн (5,3%).
В значительной степени поступлениям в госбюджет Украины в течение прошлого года способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий-импортеров Луганской области, в частности:
- ПАО «Алчевский металлургический комбинат»;
- ООО «ДТЭК Востокэнерго»;
- ООО «Научно-производственное объединение "Заря"»;
- ЗАО «Северодонецкое объединение Азот»;
- ООО «НПО "Северодонецкий стеклопластик"».
По результатам оформленных этими предприятиями в таможенном отношении товаров, в Государственный бюджет Украины направлено 1 млрд 127 млн грн таможенных платежей, что составляет почти 88,5% от всех перечислений таможни.
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