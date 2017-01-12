Названы самые крупные импортеры Луганской области. Главная

В течение 2016 году в государственный бюджет Украины Луганской таможней было перечислено 1 млрд 274 млн грн. В сравнении с 2015 годом таможенные перечисления увеличились на 225 млн грн. Об этом сообщает Главное управление государственной фискальной службы в Луганской области.

Среди крупнейших весомых товарных позиций, характеризующих поступления таможенных платежей по импорту в течение 2016, в ведомстве отметили:

уголь коксующийся – 643 млн грн (50,7% от общего объема поступлений налогов по импорту);

концентраты железные – 242,7 млн грн (19%);

уголь антрацит – 75,1 млн грн (5,9%);

уголь битуминозное – 67,8 млн грн (5,3%).

В значительной степени поступлениям в госбюджет Украины в течение прошлого года способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий-импортеров Луганской области, в частности:

ПАО «Алчевский металлургический комбинат»;

ООО «ДТЭК Востокэнерго»;

ООО «Научно-производственное объединение "Заря"»;

ЗАО «Северодонецкое объединение Азот»;

ООО «НПО "Северодонецкий стеклопластик"».

По результатам оформленных этими предприятиями в таможенном отношении товаров, в Государственный бюджет Украины направлено 1 млрд 127 млн грн таможенных платежей, что составляет почти 88,5% от всех перечислений таможни.

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