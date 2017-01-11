Новый глава ВГА Зайцево рассказал, как наводит порядок на КПВВ «Майорск». Главная

С КПВВ «Майорск» «попросили» продавцов мест в очереди. Теперь в планах благоустройство и наведение порядка на территории пункта пропуска. Об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин.

«Как говорят – почувствуй разницу или было бы желание! Звонят "блатные", крутые и прочие. Скрипят зубами те, кто возит бабушек за пенсиями, всего за треть от пенсии... и преподносят это, как нечто благородное. Спасибо управлению полиции Бахмута, вместе легче! Завтра (10 января – ред.) вернусь, отработаем все до мелочей. Подготовлю юридическую базу для особо наглых и безразличных к другим, заручусь физподдержкой. Продавцов воздуха уже нет, разве что, пока я отсутствовал на праздники. Если кто-то не понял, я абсолютно не против перевозчиков. Могут заработать сами, снизив нагрузку с государства, молодцы, но если это не в ущерб другим. Отстоял как другие, поехал», – написал Веселкин.

Также он сообщил, что владельцам киосков на КПВВ отведут отдельное место.

«Не будет мусора, беспорядка. Владельцам киосков отведем отдельное место, будут довольны, предприниматель это наше все! Порядку быть!» – поделился глава Зайцевской ВГА планами.

Читайте также: