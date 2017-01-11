В неподконтрольном Луганске не хватает лекарств от гриппа и ОРВИ. Главная

В неподконтрольном украинским властям Луганске в аптеках не хватает противовирусных лекарственных средств. Об этом ЛІГА.net сообщила местная жительница Светлана.

«В аптеках особенно сейчас с учетом увеличения количества больных ОРВИ и гриппом нет элементарного: найти обычный парацетамол в капсулах сложно, а о таких препаратах как фармацитрон или терафлю я вообще забыла», – отметила она.

По ее словам, в аптеках большинство лекарств российского производства, но они чаще всего просрочены.

«Практически эти лекарства не эффективны, нужно выпить две, а иногда и три таблетки, чтобы бы они хоть как-то помогли. Это касается и обычного парацетомола, который стоит 30 рублей. Амброксол вообще никакой. Купила его тут и потом вылила. Ребенку вообще не помог», – сказала Светлана.

Она добавила, что, например, арбидол стоит около 300 рублей, протефлазид -130 рублей, амизон -280 рублей, жаропонижающий нурофен – 280 грн.

«Хлорофиллипт в таблетках в количестве 20 штук – 130 рублей, когда в Украине – 28 грн за 40 шт. Почувствуйте разницу. Если бы не муж, который привозит запасы лекарств из Украины, вообще не знаю, чтобы я делала», – сказала Светлана.

По информации издания, в городе есть аптека закрытого типа, где украинские лекарства можно приобрести только по звонку или рекомендации. Там цены на лекарства 1:1.

«Мы стараемся вообще не болеть тут, потому что это просто кошмар. Все мои знакомые привозят лекарства из Украины», – подчеркнула Светлана.

Учительница одной из школ города сказала изданию, что из-за роста больных гриппом и ОРВИ школьникам города продлили каникулы до 15 января.