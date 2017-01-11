Эпопея с безвизом должна закончиться в 2017 году, – политолог. Главная

Предоставление Украине безвизового режима тормозят как бюрократические факторы, так и внутриполитические в некоторых странах-членах ЕС. Но, несмотря на это, процедура визовой либерализации уже начата. На сегодняшний день наиболее вероятным развитием событий будет ее успешное завершение в 2017 году. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко, сообщает «Сегодня.ua».

Впрочем, отмечает эксперт, в этот процесс могут вмешаться и другие неожиданные факторы, как вмешался в процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС референдум в Нидерландах.

В прошлом году Украина и ЕС начали процедуру либерализации визового режима. Для того, чтобы ее завершить, соответствующий документ должен пройти голосование в Европарламенте, после чего окончательное решение примет Совет Европы. Условно говоря, половину этой процедуры Украина уже прошла, но основная задержка произошла на этапе согласования механизма временной приостановки безвизового режима, рассказывает Фесенко. Эксперт отмечает, что решение о либерализации визового режима было привязано именно к этому механизму, хотя он касается всех стран, а не только Украины. В конце прошлого года эта проблема была решена, однако сейчас все процедуры необходимо завершить.

«Нужно завершить сначала процедуру окончательного утверждения механизма временной приостановки безвизового режима, и после этого будет завершена процедура предоставления безвизового режима Украине», – говорит политолог.

Впрочем, это только бюрократические факторы, затормозившие получение Украиной безвиза. Но были еще внутриполитические в ряде стран ЕС. Так, с одной стороны, процесс замедлил Brexit – напомним, летом 2016 года жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход страны из ЕС. С другой – консультативный референдум в Нидерландах относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Тогда голландцы проголосовали против ратификации. В декабре 2016 года по требованию Нидерландов на саммите Европейского союза было принято решение по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Оно предусматривает, что СА не предоставляет Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и не обязывает Союз предоставить этот статус Украине в будущем, не содержит обязательств выделения Украине прямой финансовой и военной помощи и не предусматривает права граждан Украины на свободное проживание и свободное трудоустройство в странах-членах ЕС.

И хотя СА и безвиз для Украины не связаны, референдум в Нидерландах процесс либерализации затормозил, отмечает Фесенко.

«Соглашение об ассоциации напрямую не связано никак с безвизом, но политически эти темы оказались в одном подтексте, поэтому в Брюсселе принимали во внимание в том числе и референдум в Нидерландах», – сказал он.

Еще одним фактором, который повлиял на задержку в вопросе визовой либерализации, некоторые источники называют президентские выборы во Франции, которые состоятся в апреле 2017 года. Впрочем, другие источники это опровергают. Утечка информации о том, что именно французская сторона просила отложить предоставление Украине безвиза, появилась еще накануне саммита «Украина-ЕС» в конце прошлого года. Однако это опровергли во Франции, а в Брюсселе заявили, что стран, блокирующих предоставление безвиза Украине, нет. По мнению Фесенко, косвенно выборы во Франции некоторым образом все же повлиять могли.

«Хотя замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сказала, что все-таки решение, скорее всего, будет принято до выборов. Но вступит в силу уже после», – отмечает Фесенко.

Более конкретной даты возможного принятия решения о предоставлении Украине безвизового режима пока нет. На данный момент ситуация выглядит так, что, скорее всего, в 2017 году Украина его получит, считает Фесенко. Впрочем, быть полностью уверенным в таком завершении этого процесса нельзя, говорит эксперт.

«Политическое решение уже принято, процедура уже начата. Теоретически, могут быть самые разные неожиданности, как с завершением процедуры ратификации Соглашения об ассоциации. Голландия ратифицировала, но потом случился референдум и возникла ситуация, что из-за одной страны ратификация Соглашения зависла. На сегодня больше шансов, что эпопея с безвизом закончится в 2017 году, и его нам предоставят. Это наиболее вероятное решение. Но 100%-й гарантии, к сожалению, нет», – считает Фесенко.

Отметим, что Европарламент убрал со своего сайта ориентировочную дату голосования по безвизовому режиму для Украины. Изначально предполагалось, что евродепутаты рассмотрят украинский вопрос 18 января. Однако позднее дата изменилась на 1 февраля, а уже через несколько дней в регистрационной карте законопроекта о безвизе появилась информация, что голосование по Украине состоится 3 апреля. Потом исчез и этот текст: информацию о будущем голосовании полностью убрали с сайта.

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