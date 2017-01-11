На Луганщине построят мощную подстанцию для работы промышленных гигантов. Стоимость – 1,8 млрд грн. Главная

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила тендер на строительство подстанции (ПС) 500 кВ «Кременская» с заходами ВЛ 500 кВ «Донбасская-Донская» и ВЛ 220 кВ «Кременская-Юбилейная» (Кременской и Попаснянский р-ны Луганской обл.), сообщает «Интерфакс – Украина».

Согласно информации «Укрэнерго» в системе ProZorro, ожидаемая стоимость нового строительства составляет 1 млрд 83,333 млн грн (без НДС). Тендерные предложения принимаются до 30 января, а начало аукциона запланировано на 7 марта. Генподрядчик должен выполнить работы на протяжении 2017 – 2018 гг.

В НЭК отмечают, что из-за боевых действий произошли многочисленные повреждения магистральных и распределительных сетей и генерации региона. Это привело к усложнению работы объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и существенному снижению надежности электроснабжения севера Луганской области, в частности, Лисичанского энергоузла.

ПС «Кременская» позволит синхронизировать систему электроснабжения севера Донбасса с ОЭС Украины, которая в настоящее время работает в схеме «острова» с пониженной генерацией Луганской ТЭС. Строительство подстанции позволит Северодонецкому «Азоту» и Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) работать на полную мощность.

«Если крупные промышленные объекты, расположенные на контролируемой территории Украины, заработают на полную мощность, значительно возрастет потребление региона до 500-600 МВт. Благодаря сооружению новой подстанции не только улучшится энергоснабжение этого региона, но и заработают промышленные гиганты. В то же время, количество рабочих мест, а это почти 10 тыс. будет сохранено», – отметил начальник службы капитального строительства Северной ЭС Александр Чадаев.

Напомним, «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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