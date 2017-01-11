Масштабной торговли с неподконтрольной Луганщиной нет, – глава Станично-Луганской РГА. Главная

Масштабной торговли между жителями подконтрольной и неподконтрольной территории в Станично-Луганском районе не ведется. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявил глава Станично-Луганской районной государственной администрации Юрий Золкин.
«Никакой такой масштабной торговли в глобальных масштабах нет. Торговля идет с помощью тех людей, которые подручными средствами: тележками, тачками перетаскивают какой-то товар на оккупированную территорию. Вот и вся торговля», – заявил Золкин.
По его словам, это обусловлено тем, что существовавшие раньше два моста через реку Северский Донец в Станице Луганской разрушены. «Остался один мост в Счастье, но он полностью закрыт и через него движения нет», – добавил глава Станично-Луганской РГА.
При этом Золкин отметил, что считает правильным наличие блокады неподконтрольных районов, но запрет должен распространяться на товары двойного назначения. «Нельзя отпускать то, что может быть использовано против нас. Но те же яблоки, огурцы, молочная продукция, мясная продукция, произведенная на личном подворье, – почему не дать ей свободный выход? Мы отдаем [на подконтрольной территории] денежную массу – пенсии, и на эти деньги люди [на неподконтрольной территории] покупают мясо, которое привезено из Ростовской области», – считает Золкин.
Напомним, 26 декабря 2016 года ветераны АТО и волонтеры объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.
Фото: realgazeta.com.ua
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