Зюганов предложил Госдуме России признать «ДНР» и «ЛНР». Главная

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов заявил, что считает необходимым признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом передает «РИА Новости – Украина».

«Мы помогли детям прекрасного Донбасса. Мы только туда 58 конвоев отправили, 10 тысяч подарков. Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. Хватит издеваться над ними», – сказал Зюганов в ходе пленарного заседания Государственной думы РФ.

Отметим, что в декабре прошлого года депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев также призвал российских парламентариев предложить президенту Владимиру Путину признать итоги «общенародных референдумов» в «ДНР» и «ЛНР».

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