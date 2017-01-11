«Платинум Банк» признан неплатежеспособным. Фонд гарантирования вкладов выплатит по депозитам 4,8 млрд грн. Новости

Правление Национального банка Украины приняло решение «Об отнесении ПАО «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По результатам диагностического обследования финучреждения, проведенного в первой половине 2016 года, в июне 2016 года утвержден необходимый объем докапитализации.

ПАО «Платинум Банк» подало в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка.

Однако, несмотря на принятые меры со стороны владельцев и руководства банка, по состоянию на 1 января 2017 года банк так и не достиг положительного значения капитала. Напомним, Нацбанк давал время данному финучреждению до конца декабря. С учетом этого Нацбанк принял решение признать «Платинум Банк» неплатежеспособным.

Как говорится в сообщении НБУ, 97% (197 000 человек) всех вкладчиков ПАО «Платинум Банк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.

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