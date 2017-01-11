В Кремле отреагировали на упоминание россиян в «списках Савченко». Главная

Списки, опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко, в которых указаны сто россиян, задержанные на Донбассе, будут проанализированы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У меня нет сомнения, что это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений», – сказал Песков.
Кроме того он отметил, что Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными.
Фото: telegraf.com.ua
Читайте также:
- Савченко все же опубликовала списки украинцев, удерживаемых на неподконтрольном Донбассе
- В «ДНР» не согласны менять пленных на условиях Савченко
- Публикация «списков Савченко» замедлит обмен пленными, – Бессмертный
- Савченко дала брифинг по спискам: обмен должен быть прозрачным, есть еще списки, с СБУ сотрудничать буду
- Савченко своими руками создает вокруг себя «ауру недоверия», – политолог
- Самые большие освобождения происходили, когда велись непубличные переговоры, – Тандит
- Савченко открыла ящик Пандоры, – мнение
- Савченко откорректировала обнародованные ранее списки пленных
Комментарии