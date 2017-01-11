В Кремле отреагировали на упоминание россиян в «списках Савченко». Главная

Списки, опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко, в которых указаны сто россиян, задержанные на Донбассе, будут проанализированы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У меня нет сомнения, что это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений», – сказал Песков.

Кроме того он отметил, что Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными.

Фото: telegraf.com.ua

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