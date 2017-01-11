Держатели еврооблигаций ПриватБанка намерены обратиться в суд. Новости

Держатели еврооблигаций национализированного ПриватБанка намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка. Об этом сообщает «Bloomberg».

Согласно сообщению, советником держателей выступает юридическая фирма «Dechert». Владельцы еврооблигаций, в числе которых, по данным «Bloomberg», компании «First Geneva Capital Partners», «Pala Assets» и «Pioneer Investment Management», рассчитывают таким образом получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

Агентству, однако, пока не удалось получить официальный комментарий какой-либо из сторон.

Отметим, что рамках национализации «ПриватБанка» его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

В конце декабря 2016 года держатели еврооблигаций, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более 120 млн долл., объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПриватБанк. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за 1 грн. Национализация состоялась за 72 часа.

Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Источник: Сайт города Доброполья

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