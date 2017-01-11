Гройсман анонсировал реформу системы занятости в Украине. Главная

Систему занятости в Украине необходимо реформировать таким образом, чтобы финансировать не службу занятости, а поддержку создания рабочих мест. Об этом, как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в сегодня, 11 января.

«Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных. Я собираюсь дать людям нормальную работу и нормальную заработную плату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня всех тех, кто сегодня занимается службой занятости. Я просил бы, чтобы вы [министр социальной политики Украины Андрей Рева] довели это до руководства службы занятости. Нет - разгоню, и приведем тех людей, которые смогут нормально ситуацию там наладить», - сказал Гройсман.

«Мне эти статистические байки не нужны, я их слышал не один раз. Я считаю, что надо изменить модель финансирования с модели финансирования службы на модель поддержки создания рабочих мест», - добавил премьер.

Гройсман убежден, что рынок труда и система стимулирования занятости должны быть реформированы. В этом контексте он подчеркнул необходимость быстро завершить работу над формированием подходов и перейти к практическим изменениям в этой сфере.

Также, по словам премьера, необходимо реформировать систему занятости совместно с работодателями и профсоюзами в интересах баланса в первую очередь тех, кто работает, и работодателей.

Владимир Гройсман отметил, что система занятости должна быть направлена на то, чтобы создавать рабочие места, а вместо того сегодня она направлена на то, чтобы побудить к безработице.

В частности, он привел пример, что часто ищущие работу приходят по вакансиям, предлагаемым службой занятости, поставить печать о несоответствии им для дальнейшего получения государственной помощи. В этом контексте Гройсман подчеркнул актуальность вопроса создания новых рабочих мест и обеспечения развития экономики для этого. По его словам, имеющихся сегодня в стране вакансий недостаточно, чтобы обеспечить всех украинцев рабочими местами.

В этом контексте он подчеркнул, что правительство заложило «хороший фундамент для экономического роста и начала, в том числе, модернизации и капитального ремонта страны, развития местной экономики». В частности, среди заложенных в бюджете приоритетов - возрождение украинской промышленности, развитие экспортного потенциала, стимулирование создания рабочих мест с нормальной заработной платой.

Также, по мнению Гройсмана, необходимо продолжить дерегуляцию. Он высказал убеждение, что принятое парламентом решение относительно упрощения администрирования налогов улучшит инвестиционный климат в стране.

Кроме того, Гройсман отметил, что госзаказ на профессиональные кадры должен отвечать потребностям рынка труда. В этом контексте он напомнил, что уже есть первые примеры модернизации правительством системы профессионально-технического образования.