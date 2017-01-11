В Покровске все больше малышей получают свидетельства о рождении еще в роддоме. Новости

В Покровске (до переименования город Красноармейск Донецкой области) в 2016 году непосредственно при выписке из роддома свой первый документ получили 96 новорожденных. Об этом сообщил руководитель-заведующий перинатальным центром второго уровня в составе Покровской центральной районной больницы Иван Цыганок.

«Всего за 2016 год непосредственно в роддоме было выдано 96 свидетельств о рождении. 80 по городу и 16 по району», – отметил заведующий.

Отмечается, что само свидетельство оформляется в течение одних суток.

«Если все документы в порядке, то свидетельство готово уже на следующий день и выдается при выписке из роддома с понедельника по четверг. Если человек сдает документы в четверг, то в пятницу свидетельство можно забрать непосредственно в РАГСе, а в понедельник – в перинатальном центре», – сообщил Цыганок.

Проект по выдаче свидетельств о рождении ребенка непосредственно в роддоме в Покровске стартовал в апреле 2016 года.

Источник: ДДК

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