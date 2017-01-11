Чернобыльцы Донбасса получат денежную помощь на оздоровление. Новости

Правительство установило размер денежной помощи пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС для компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные заведения и учреждения оздоровления и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Согласно Постановлению КМУ от 28 декабря 2016 № 1029, размер такой помощи составит:

для лиц, отнесенных к категории 1 (пострадавшие, имеющих инвалидность, связанную с последствиями аварии на ЧАЭС и ликвидаторы) – 5 250 грн;

для лиц, отнесенных к категории 1, с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) – 17 390 грн;

для детей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, – 10 840 грн.

Кроме того, отмечается, что чернобыльцы смогут сами выбирать санаторно-курортное учреждение, которому и будет осуществляться безналичное перечисление ежегодной денежной помощи. Уточняется, что если этой суммы недостаточно для компенсации стоимости путевки, пострадавшие могут доплатить за счет собственных средств.

«Впервые применяется такой подход, когда человек может сам свободно выбирать санаторий или учреждение отдыха. При этом на такое лечение предусмотрена денежная помощь. Такого раньше также не было», – отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, что до принятия постановления чернобыльцы указанных категорий могли проходить курс санаторно-курортного лечения только в определенных санаториях. Кроме того, денежная помощь пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС не предусматривалась

Отмечается, что реализация постановления не потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета, ведь необходимое финансирование (123,4 млн грн) предусмотрено в рамках бюджетной программы «Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

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