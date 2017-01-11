В Нацбанке подтверждают, что в Украине скоро появится новая купюра. Кто на ней будет изображен, держат в секрете. Новости

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб подтвердил, что Нацбанк планирует введение новой купюры номиналом одна тысяча гривен. Об этом сообщает «LB.ua».

Он отметил, что в условиях изменения монетарной базы выпуск такой купюры необходим.

«Если ты делаешь действительно большую купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят про евро. Что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодилеров. А наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база, как изменился уровень цен в стране, оптимально все-таки введение этой купюры», − рассказал он.

Замглавы НБУ отказался говорить, кто будет изображен на новой купюре.

«Говорить, кто изображен, нельзя. Потому что все документы по этой купюре приносят в красной папке «Совершенно секретно». Но, я думаю, что интригу мы продержим недолго», − добавил Сологуб.

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