Нацгвардия не ведет переговоров об освобождении задержанной в Донецке медсестры. Новости

Национальная гвардия не ведет переговоров об освобождении задержанной в Донецке медсестры. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-офицер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Он рассказал, что женщина выехала на неподконтрольную территорию по личным вопросам, проходила службу в воинской части Мариуполя. В Нацгвардии узнали о ее задержании 8 января, а 10 января был подписан приказ об увольнении из-за нарушения трудовой дисциплины.

«Руководство Нацгвардии Украины переговоров по данному факту (освобождению медсестры, – ред.) не ведет. У нас было проведено расследование по тому факту, что имел место выезд на временно оккупированные территории работника, работавшего в медпункте воинской части», – пояснил Музычук.

Напомним, сегодня стало известно, что медсестра Национальной гвардии Украины была задержана «полицией ДНР» в неподконтрольном украинским властям Донецке.