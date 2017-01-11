В Генштабе рассказали, при каких условиях офицеры запаса могут попасть в зону АТО. Главная

Призванных офицеров запаса, которые закончили военную кафедру, будут привлекать к проведению АТО только добровольно. Об этом, как передает «112 Украина», во время брифинга 11 января сообщил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк.

«Что касается их привлечения к АТО. Действительно, мы планируем призывать их в боевые воинские части. Но это привлечение предусматривает их подготовку, как военнообученного ресурса для того, чтобы после увольнения причислить их к оперативному резерву первой очереди. Привлечение к АТО будет осуществляться исключительно в добровольном порядке. То есть эти офицеры запаса смогут написать рапорты, если они не захотят менять вид военной службы – и в добровольном порядке подключиться к проведению антитеррористической операции. Другой способ – это заключение контрактов. После этого они тоже смогут быть привлечены к АТО», – сказал Андрусяк.

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