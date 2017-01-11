Вузы-переселенцы из Донбасса входят в 50-ку лучших вузов Украины. Новости

По итогам экспертного рейтинга лучших высших учебных заведений «ТОП-200 Украина» в 2016 году среди оцениваемых 200 вузов страны, 4 вуза-переселенца из Донбасса оказались в 50-ке лучших. Об этом сообщается на сайте общественного объединения Центр международных проектов «Еврообразование».

Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) в рейтинге «ТОП-200 Украина» в 2016 году занял 23 место. ДонНТУ из-за боевых действий был вынужден переехать в город Покровск (до переименования город Красноармейск Донецкой области). Так, согласно 3 показателям: оценке качества научно-педагогического потенциала, качества обучения и международного признания вуза, Донецкий национальный технический университет набрал 34,40 балла.

Донецкий национальный университет (ДонНУ), который был также вынужден перебраться из неподконтрольной украинской власти территории в Винницу в рейтинге занял 32 место. Согласно 3 показателям: оценке качества научно-педагогического потенциала, качества обучения и международного признания вуза он получил 31,18 балла.

Еще один вуз – Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля (ВУНУ) – до 2014 года находившийся в Луганске, ныне располагается в Северодонецке Луганской области. В рейтинге вуз занимает 37 позицию с суммарным балом оценки качества научно-педагогического потенциала, качества обучения и международного признания вуза – 29,14.

Также в 50-ке лучших высших учебных заведений страны – Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко (ЛугНУ), ныне расположенный в городе Старобельске Луганской области, занял 49 место в рейтинге с общей суммой балов – 25,9.

Единоличным лидером рейтинга «ТОП-200 Украина» стал Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», который с существенным отрывом от других вузов Украины вышел вперед по критерию «Инновационная деятельность университетов». По словам руководителя проекта «ТОП 200 Украина» Олеси Линовицкой, за последний год в инновационной экосистеме КПИ «Sikorsky Challenge» было создано более 40 стартапов, 29 из них получили инвестиции от частных венчурных фондов и высокотехнологичных компаний общим объемом 573 млн грн.

Стартовав в 2006 году, проект «Топ-200 Украина» стал первым и остается на сегодня единственным аккредитованным Международной Экспертной Группой по ранжированию (IREG) IREG академическим рейтингом в Украине, отличительной чертой которого является попытка сравнить между собой университеты разных типов на основе применения к ним универсальной системы критериев.

Методика проекта «Топ-200 Украина» базируется на использовании данных прямых измерений и экспертных мнений, в течение времени существования в определенной мере адаптировалась к изменениям в системе высшего образования страны. Но неизменным базисом методики оставался общий набор индикаторов для университетов разных типов, что позволяло сравнивать результаты их деятельности.

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