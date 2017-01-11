Ни один из родителей не позвонил мне с требованием убрать их ребенка из опубликованных списков, – Савченко . Главная

Процесс обмена пленными зашел в тупик из-за того, что переговоры с представителями боевиков были крайне закрытыми. Такое мнение изданию «Гордон» выразила внефракционный народный депутат Надежда Савченко, комментируя публикацию списков заложников.

«Из-за того, что переговоры в Минске были такими закрытыми и осторожными, а все настаивали на необходимости придерживаться выбранной Администрацией президента государственной позиции, ситуация зашла в тупик. Людей привязали к политической цене. Часто озвучивалось, что Плотницким и Захарченко манипулирует Россия. Вот она и манипулирует таким образом, что они не хотят показывать присутствие российских военных на Донбассе, убивающих наших людей. Потом они еще скажут, как в Крыму: мол, это были "вежливые зеленые человечки"», – отметила Савченко.

Она акцентировала внимание на том, что представители боевиков, в том числе и «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, будут отстаивать позицию Москвы.

«По спискам сепаратистов проводят россиян. Аргументируется это тем, что данные россияне являются уроженцами Украины. Но подождите, уроженец не означает гражданин. То есть это граждане России. И, конечно, Дарья Морозова будет озвучивать ту позицию, которая выгодна Москве, чтобы обменять россиян под видом украинцев. На самом деле минская группа должна была работать над разделением списка пленных на граждан Украины и граждан РФ. И, соответственно, нужно определить их категорию обмена, чтобы формула была справедливой: украинцев на украинцев, а россиян на украинцев из России», – подчеркнула нардеп.

По ее словам, мошенники находили родственников украинских заложников и без публикации списков пленных.

«Заявления о том, что списками пленных воспользуются мошенники, – это бред. Некоторым просто нужно было сказать хоть что-то по этому поводу. На самом деле злоумышленники и так спокойно находили родителей пленных и обещали освободить их детей. Эти списки не являются секретными. К тому же там нет адресов и телефонов. Опубликованные списки пленных не позволят переводить жизни людей в статистику, как это делает власть. Это касается и президента, и его Администрации, и Верховной Рады. Те же спикеры АТО сообщают сухую статистику: погиб один человек, погибло двое и так далее. Они не называют их фамилии», – заявила Савченко.

По ее мнению, необходимо называть фамилии украинских заложников и погибших на Донбассе.

«Потом эти люди не получат социальной защиты потому, что станут никем и звать их будут никто. В будущем они просто не смогут доказать, что их ребенок погиб на войне, что это вообще была война, а не АТО. И никто из власти не будет за это нести ответственности, в том числе и президент. Поэтому очень важно называть фамилии. Ни один из родителей не позвонил мне с требованием убрать их ребенка из списка пленных. Наоборот, люди звонят и акцентируют внимание, что их детей нет в списке. Они верят, что их ребенок жив и просят добавить его фамилию в списки. Эти списки просто показали правду такой, как она есть. Хватит уже терпеть», – резюмировала нардеп.

Как сообщалось ранее, 10 января, Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».

В СБУ выступили против публикации списков и обещали провести с Савченко разъяснительную работу.

Читайте также: