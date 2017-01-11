В Покровске на кладбище из-за варварского спила деревьев изувечены оградки и надгробья (Фото). Главная

В Покровске (до переименования город Красноармейск Донецкой обл.) на территории кладбища в поселке Динасового завода на протяжении нескольких последних дней активно проводился спил деревьев. При этом обрезанные ветки и целые бревна падали прямо на могилы и надгробья, повреждая оградки, столы и лавочки.

Спиленным оказался целый ряд деревьев между старыми захоронениями. Десятки могил были усыпаны опилками и ветками, а кое-где бревна до 70 см в диаметре валялись прямо на надгробьях. Поиски инициаторов спила не принес результатов.

По словам директора коммунального предприятия «Покровская ритуальная служба» Александра Давыденко, кладбище находится в его ведомстве, поэтому он дал указание работникам привести в порядок территорию, а сломанные лавки пообещал восстановить за свой счет.

«Кто занимался спилом деревьев на кладбище в поселке Динзавода – мне не известно. Подобное там происходит часто: сколько лет работаю – столько кто-то где-то пилит. О таком факте мне еще в декабре сообщала смотритель. Но я был занят, сторожка на кладбище не работает, и схватить за руку никого не удалось. Еще два дерева было спилено 2 января», – рассказал он.

«Те бревна, что остались лежать на территории кладбища, мы распилим и заберем себе на дрова. Никаких бюджетных денег для этого не понадобится» – сообщил Давыденко.

О незаконном спиле на кладбище Давыденко сообщать в полицию не собирается, поскольку считает, что это бесполезно. «Эти деревья сухие. При осенних и весенних ветрах они бы падали. А от падения такого дерева ломается до десяти памятников», – отметил директор ритуальной службы.

Руководитель КП также пояснил, что при выявлении незаконного спила ни разу не приглашал СМИ, поскольку что это всего лишь нюансы повседневной работы, на которые не стоит тратить время: никакие средства массовой информации не смогут повлиять на любителей разжиться дармовой древесиной. Он также добавил, что намерен ловить таких «любителей» на горячем. Но, по словам Давыденко, на сегодня такой возможности нет. Все же, отметил он, в текущем году на кладбище поселка Динзавода планируется построить вместо сарая для сбора инструментов новую сторожку и создать надлежащие условия для смотрителя.

Руководитель ритуальной службы Покровска пообещал, что уже завтра, 12 января, работники предприятия приступят к распилу бревен, оставшихся лежать среди могил, и уборке территории.

Источник: ТК «Орбита»

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