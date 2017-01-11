Нацбанк заявляет о поддельных банкнотах номиналом 500 грн. Как отличить . Новости

Национальный банк Украины изымает из денежного оборота страны поддельные украинские банкноты номиналом 500 грн 2006 года выпуска. Об этом НБУ сообщил в своей телеграмме №50-0004/105578, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

Регулятор уточнил, что изымает купюры, изготовленные полиграфическим способом печати и с имитацией ультрафиолетовой и инфракрасной защиты.

Центробанк сформулировал 13 признаков подделок «500»:

Цвета фальшивых банкнот приближены к цвету настоящих банкнот. Изображения на подделках выполнены подобными оригиналу полиграфическими способами печати (глубоким, высоким, офсетным). Рельефность элементов глубокой печати чувствуется на ощупь. Качество печати хуже, чем на настоящих банкнотах. Бумага поддельных банкнот не флюоресцирует в ультрафиолетовых лучах (УФЛ). Водяные знаки: во-первых, многоцветный водяной знак (портретное изображение Г. Сковороды) имитирован печатью на обратной стороне банкноты, в УФЛ видим, как темное изображение; во-вторых — светлый элемент водяного знака (изображение графического знака национальной денежной единицы Украины) имитирован тиснением бумаги. Погруженная в толщу бумаги защитная лента имитирована печатью на обратной стороне банкноты, текст на ленте читается, в УФЛ флуоресцирует голубым и бледно-зелеными цветами (на настоящей банкноте — лента флуоресцирует желтым и голубым цветами). С обратной стороны флуоресценция ленты не совпадает с ее печатным изображением. Защитные волокна: в бумаге присутствуют видимые волокна красного и зеленого цветов, которые в УФЛ флуоресцируют красным и зеленым цветами, что не соответствует оригиналу (на настоящей банкноте защитные волокна невидимые при дневном свете, в УФЛ имеют двухцветную флуоресценцию красного и зеленого цветов). Флуоресцентная защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. С лицевой стороны все изображения зеленого цвета в УФЛ флуоресцируют желто-зеленым цветом. Инфракрасная защита имитирована, карта инфракрасных изображений приближена к оригиналу. Эффект изменения цвета оптически-переменного изображение ромба на лицевой стороне банкноты имитированы, но цвета отличаются от оригинала. На настоящей банкноте цвет меняется с фиолетового на оливково-зеленый, на поддельной — с фиолетового на оливково-коричневый. Микротексты имитированы и читаются. Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала «500») при рассмотрении банкноты против света не совпадают. Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала «500» имитировано. Магнитный защита не имитированы.

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