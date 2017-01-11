В Славянском районе «гуляют» поддельные двухсотки. Фотофакт. Новости

В городе Николаевка (Славянский р-н, Донецкая обл.) кассир банка обнаружила поддельную купюру номиналом 200 грн. Банкнота была обнаружена в ходе приема оплаты от 46-летней местной жительницы. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Работник банка об обнаружении купюры, которая вызывает сомнение в подлинности, обратилась в дежурную часть отдела полиции.

«При осмотре банкноты были обнаружены явные признаки подделки: бумага несоответствующего качества, отсутствие защитных волокон и сплошь светится в ультрафиолетовых лучах», – отмечают в полиции.

Как пояснила клиентка банка, она работает страховым агентом и накануне этой купюрой с ней рассчитался клиент.

Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и сбыту поддельной банкноты.

Ранее на территории обслуживания Славянского отдела полиции денежные купюры с признаками подделки не фиксировались.

Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета Славянского ОП. Проводится проверка.