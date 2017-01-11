В 2016 году средняя пенсия в «ДНР» составила 1632 грн, – «ДНР». Новости

В «ДНР» общая сумма пенсионных выплат в 2016 году составила более 32 млрд руб. Об этом сообщает «министерство труда и социальной политики ДНР».

«Пенсионный фонд ДНР за 2016 год выплатил 32,6 млрд руб. Средний размер одной пенсионной выплаты составляет 3 997,84 руб. (1632 грн по курсу «республиканского банка ДНР», – прим.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в «ДНР» на учете состоит 679,7 тыс. пенсионеров. Пенсии выплачиваются в отделениях «Центрального республиканского банка ДНР» и отделениях «Почты Донбасса».

Жители «ДНР» начали получать «республиканские» пенсии с апреля 2015 года.

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