В Мариуполе до конца января откроют тренировочную базу для четвероногого «спецназа» (Фото) . Новости

В Мариуполе до конца января 2017 года планируют завершить строительство кинологического центра, на территории которого будут дислоцироваться сразу два подразделения: здесь будут тренироваться бойцы КОРДа и служебные собаки. Об этом сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Данный современный кинологический комплекс рассчитан на 24 собаки, и его планируют сделать одним из лучших в стране. Отмечается, что до этого в Донецкой области подобного центра не было.

«Строительство планируется завершить в ближайший месяц, и служебные собаки, которые выполняют задачи по защите граждан, выявлению боеприпасов, взрывчатки, наконец, обретут свой дом. Это даст возможность полностью восстановить весь боевой состав собак, которые будут служить во благо Украины», – отметил начальник ГУ Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Возрождение кинологического центра, сообщают в ведомстве, было начато в конце июля 2016 года – тогда на службе был только один пес.

«Сегодня службу несут 10 собак с разной специализацией – поиск оружия и взрывчатки, наркотиков, следовые собаки. И есть 3 щенка, которые до июня этого года будут готовы приступить к своим служебным обязанностям», – рассказал и. о. начальника кинологического центра ГУНП в Донецкой области Леонид Котов.

В центре оборудована дрессировочная площадка, где проводится обучение полицейских «напарников». За 8 месяцев работы кинологами было изъято 55 гранат, 8 тысяч патронов, более 1 кг наркотиков растительного происхождения и полкилограмма химического наркотического вещества.

Только вчера, 10 января, с помощью кинологов на Мариупольском железнодорожном вокзале был задержан мужчина, который пытался сесть в поезд с арсеналом боеприпасов и наркотиками.

Полицейские собаки привлекаются к раскрытию всех тяжких преступлений, поиску пропавших, в том числе детей. Кроме того, отмечают в ведомстве, правоохранители и их четвероногие друзья часто принимают участие в различных мероприятиях для ребят.

Кинологический центр заработает в полноценном режиме уже с конца месяца, а позже на этой территории разместится еще одна база. Здесь также будет дислоцироваться Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД), ведутся соответствующие строительные работы для переформатирования центра под нужды спецподразделения.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Донецкой области

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