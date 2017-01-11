Минздрав не признает филиал Института сердца в Северодонецке. Хирурги вышли на тропу войны. Новости

Открывшийся в Северодонецке филиал Института сердца Минздрава Украины должен был предоставить документы, которые подтверждают факт согласования открытия филиала с областной государственной администрацией, как гласит устав ведомства. По информации представителей Минздрава, в поданных Институтом документах отсутствовали необходимые данные и обоснованные финансовые расчеты и реальные потребности. Открытие филиала Института сердца в Северодонецке, в случае подтверждения данного факта, является нарушением устава, – такова официальная позиция руководства Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, филиал Института сердца был открыт в городе Северодонецке Луганской области 26 декабря 2016 года. С начала проведения анитеррористической операции в Луганской области кардиохирургическая помощь не предоставлялась населению в связи с отсутствием третьего уровня медицины. В связи с открытием филиала стало возможным предоставление эндоваскулярной кардиохирургической помощи больным с ишемической болезнью сердца и острым инфарктом миокарда.

Как было заявлено в сообщениях гендиректора Института сердца МЗ Украины, главного кардиохирурга Минздрава Украины Бориса Тодурова и губернатора области Юрия Гарбуза, каждый нуждающийся житель Луганской области сможет получить услуги кардиохирургов в Северодонецке бесплатно. Оплата процедур коронографии и стентирование для больных со всей области будет финансироваться за счет областной и городской программ.

Вместе с Институтом, на Луганщине появился аппарат, с помощью которого можно проводить диагностику кровеносной системы человека путем отображения на мониторе результатов сканирования артерий и вен. Согласно европейским стандартам, ангиограф должен быть на каждые 250-300 тысяч населения.

«Несмотря на отсутствие согласования на открытие филиала в Луганской области 26.12.2016 на официальном сайте Института сердца появилась новость об открытии филиала в Северодонецке, которую позже убрали с сайта. Если этот факт подтвердится – речь идет о прямом нарушении устава Института сердца. В случае проведения коронарографии и стентирования в этом "филиале" Института сердца оплата за эти услуги пересчитывается из местных бюджетов на счета в ООО "Альфа-медика" в размере более 49 тыс. грн за одну процедуру. В то же время реальная стоимость данной услуги по "Формуле расчета затрат для обеспечения лечения 1-го больного" при закупках 2015 года составляла от 10 до 17 тыс. грн в зависимости от типа стента. Частная клиника "Альфа медика" зарегистрирована по адресу Киев, ул. Братиславская 5-А. По этому же адресу находится ГУ "Институт сердца МЗ Украины"», – заявили в Минздраве.

Указанная информация будет передана в соответствующие правоохранительные органы для проведения проверки.

По данным пресс-службы Минздрава, в 2016 году за средства госбюджета Институт получил 1363 стента, которые должны были быть установлены бесплатно. В Минздраве отмечают, что «поддерживают развитие и повышение доступности кардиохирургической помощи населению всей страны, в частности Донецкой и Луганской областей». При этом, по словам медиков, соответствующие учреждения должны быть созданы в соответствии с концепцией децентрализации и находиться в подчинении облгосадминистраций.

Ранее гендиректор Института сердца Борис Тодуров подверг резкой критике эффективность закупок Минздравом лекарственных средств и препаратов медицинского назначения за средства госбюджета. Также Тодуров обвинил министерство в создании препятствий для открытия филиалов «Института сердца Минздрава» в Донецкой и Луганской областях.

«Замминистра Линчевский в своем сегодняшнем письме отказал Институту Сердца в открытии филиалов в Луганской и Донецкой областях, жители и служащие ВСУ которых остались без кардиохирургической помощи. Для открытия филиалов не требовалось никакого дополнительного финансирования и оборудования. Требовалась только резолюция "не возражаю"…Но господин Линчевский решил поиграть в Швондера и "уплотнить" профессора, не задумываясь о двух миллионах населения двух областей, которые нуждаются в постоянной кардиохирургической поддержке. Диагностические бригады и я лично в качестве волонтеров ездим в обе области каждые три месяца уже третий год. В год мы оперируем из обеих областях около 800 гражданских и военных с пороками сердца и инфарктами. Эти действия заместителя министра МОЗ, который ничего лично не сделал для организации помощи на подконтрольных территориях, и тормозящий нашу инициативу, считаю преступными», – комментировал ситуацию с открытием филиалов Института сердца в Донецкой и Луганской областях Борис Тодуров.

Источник: АКМЦ

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