Жителей прифронтового села Крымское на «большую землю» Луганщины будут возить спасатели (Фото). Новости

Жители прифронтового села Крымское Новоайдарского района Луганской области пожаловались на разбитую грунтовую дорогу, отсутствие любого транспортного сообщения с «большой землей», проблемы с питьевой водой и опасность, связанную с обработкой сельскохозяйственных земель. Об этом они сообщили сегодня, 11 января, во время встречи с заместителем председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрием Клименко.

«Вы три года "на линии огня", областная власть делает все возможное, чтобы те, кто ежедневно страдает от обстрелов, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы», – отметил Клименко, обращаясь к жителям.

Клименко пообещал, что до установления регулярного автомобильного сообщения с поселком жителей Крымского еженедельно, а также в случае экстренных ситуаций, будут перевозить транспортом Главного управления Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

Также Клименко пообещал местным аграриям «в пределах возможностей» решить вопрос разминирования сельскохозяйственных угодий.

Фото пресс-службы Луганской областной военно-государственной администрации