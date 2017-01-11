От родных задержанной в Донецке медсестры Нацгвардии никаких заявлений в полицию не поступало. Главная

По факту задержания медицинского работника в неподконтрольном украинской власти Донецке проводится проверка органами правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что в интернет-ресурсах распространяется информация относительно задержания в Донецке медицинской сестры воинской части 3057 Национальной гвардии Украины. Поэтому обстоятельства происшествия выясняются.

В ведомстве констатируют, что в органы Нацполиции в Донецкой области от родных женщины никаких заявлений и сообщений не поступало.

Данный факт внесен в журнал Единого учета дежурной части ГУНП в Донецкой области. Проводится проверка.

Напомним, сегодня, 11 января, стало известно, что медсестра Национальной гвардии Украины была задержана «полицией ДНР» в Донецке. Медработник, которая выехала на неподконтрольную территорию по личным вопросам, проходила службу в воинской части Мариуполя. В Нацгвардии узнали о ее задержании 8 января, а 10 января был подписан приказ об увольнении из-за нарушения трудовой дисциплины.

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