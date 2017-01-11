Освобожденная из плена «ЛНР» журналист Сворак утверждает, что поехала в «республику» с ведома СБУ (Видео). Главная

Служба безопасности Украины знала, что ивано-франковская журналистка Ольга Сворак направляется в «ЛНР» и спецслужбы знали, с какой миссией. Об этом сегодня, 11 января, в Ивано-Франковске в ходе пресс-конференции заявила сама Сворак.

Она была в плену 7 месяцев (с мая 2016 года). Всего же на территории «ЛНР» находилась с марта прошлого года. Говорит, соответствующие службы знали о ее поездке, более того, она там выполняла определенные задачи, информирует «Галка».

«Моей миссией было помощь людям на линии разграничения, и я ее исполняла. И это подтверждено. Это вопрос не подлежит огласке на данный момент», – сказала Сворак.

«Это был гражданский долг и патриотизм. О том, что я еду и там, все необходимые службы знали, и СБУ, и другие», – заверила она.

Об освобождении из плена, и кто ее освобождал, Сворак не знала, ее 27 декабря на передачу украинской стороне везли с мешком на голове и в наручниках.

«Уже когда приехала домой, узнала, что я стала марионеткой в политических играх, о которых я не знала. Я была в информационном вакууме, в луганском СИЗО... Даю согласие на проверку полиграфом в СБУ, я действительно работала на пользу Украины», – сказала она.

На пресс-конференции подчеркивалось, что Ольга не знала о политических взглядах Надежды Савченко, и считает, что теперь ее используют, чтобы навредить Савченко. «Кто меня освобождает – я не знала. Я благодарна Савченко за освобождение. К каким-то политическим баталиям я не имею отношения и не хочу иметь», – сказала журналист.

«Ольга Сворак еще в июле 2016 года была внесена в список на обмен, как гражданское лицо в рамках работы Трехсторонней контактной группы», – отметил организатор пресс-конференции Ростислав Гудзинский.

Сворак попыталась объяснить и свои отношения со сторонником «ЛНР». Именно роман с этим мужчиной, утверждают некоторые блогеры, был причиной поездки девушки на неподконтрольную территорию. «Чтобы мне там доверяли, и я могла кому-то помогать, должна быть какая-то легенда. Это был сторонник ЛНР, и он же позже меня сдал МГБ («министерство госбезопасности ЛНР», – прим.)», – сказала Сворак.

Журналист сказала, что при освобождении ей отдали личные вещи, но не вернули ноутбук, телефон, паспорт и другие документы.

Относительно своего «признательного» видео, распространенного «ЛНР», где Сворак была при макияже, то девушка намекнула, что так она прикрывала следы от побоев. «С подвала мне сказали – или записываешь видео или остаешься на подвале. В СИЗО относились аккуратно. А на подвале МГБ по 7 часов длился допрос. Мне надо было собственноручно писать, что я выбираю расстрел, а не пожизненное заключение... Да, били», – констатировала Сворак, хотя при освобождении она заявляла, что к ней отношение в плену «ЛНР» было корректным.

Также Сворак сказала, что не собирается идти в политику.

Напомним, 27 декабря Ольга Сворак была передана украинской стороне в качестве «жеста доброй воли» со стороны «ЛНР». Вместе с ней была отпущена судья Апелляционного суда Донецкой области Анжелика Преснякова, ранее удерживаемая в «ДНР».

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