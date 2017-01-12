Через систему дистанционного обучения «Акцент» школьникам неподконтрольного Донбасса будут прививать и любовь к Украине. Главная

С помощью системы дистанционного обучения «Акцент», созданной для школьников «серой зоны» и временно неподконтрольной украинской власти территории (НКТ), могут не только качественно обучать, но и патриотически воспитывать. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказали разработчики программы генеральный директор компании «Акцент» Любовь Карташова и главный научный консультант компании «Акцент» Виталий Лапинский.

Как отметили представители компании-разработчика, методика «Инновационный образовательный ресурс» направлялась на обеспечение доступности качественного образования для лиц, находящихся на НКТ. «Мы представляем такой инструментарий, который может быть использован не только для создания системы дистанционного обучения, а также для электронного обучения в школах. Особенно это касается тех территорий, которые пострадали от произошедших событий. Хочу сказать, что наша разработка направлялась на обеспечение доступности качественного образования для лиц, находящихся на НКТ», – сообщила Карташова.

«Наш ресурс действительно является единственным, получившим гриф Министерства образования как рекомендованный к использованию в учебном процессе. Этот ресурс направлен не только на обучение, а также на привлечение переселенцев с НКТ. Могут быть привлечены и лица, которые учатся, и лица, которые обучают», – отметила она.

По словам Карташевой, ресурс отличается от других тем: он является доступным, гибким, адаптивным и простым в использовании. «Наш ресурс понятен всем категориям учащихся и учителей, которые имеют невысокий уровень IT-подготовки», – отметила гендиректор компании.

«Мы рассчитываем, что он может быть использован не только для организации и поддержки дистанционного обучения, но и для организации и воспитания молодежи, которая должна понимать, что Украина с ними, Украина беспокоится о том, чтобы дети, которые находятся на тех территориях, были включены в учебный процесс», – считает Карташева.

По словам Лапинского, есть старшеклассники из НКТ, которые хотят пройти ВНО (внешнее независимое оценивание) на подконтрольной Украине территории. «Очень многие родители хотят, чтобы дети получали аттестат украинского образца. Система позволяет осуществлять организационные функции учебного заведения. Это работа с удаленным доступом, сохранением методических материалов», – рассказал он и добавил, что сотрудничество со школами началось примерно год назад.

Карташова пояснила принцип работы системы: «Учитель и ученики видят кабинет, который есть в школе. В этом кабинете есть доска, дневник, расписание, модуль "домашние задания"».

Учитель, зайдя в онлайн-кабинет, видит детей, которые так же залогинились, и наблюдает за тем, что они делают. «Если ребенок 10 минут не шевелится, не издает звуков, он уже выпадает, отмечается красным», – добавил Лапинский.

По словам директора Кризской средней школы (Марковский район Луганской обл.) Татьяны Сыч, в этом году возникла насущная необходимость в системе поддержки дистанционного обучения. «У нас зарегистрировано 10 учеников из НКТ, желающих дистанционно учиться. Первый семестр этого учебного года мы учили этих детей с помощью электронной почты, социальных сетей, консультаций по телефону, но этого мало для полноценного обучения», – отметила она.

Директор школы на Луганщине рассказала, что обратилась к Любови Карташовой с просьбой о помощи. «Финансирования у нас не было, но она и ее команда за свой счет создали для нас веб-кабинеты. Платформа дает широкие возможности работать в онлайн-режиме. Там есть веб-библиотеки», – сообщила Сыч. По ее словам, работать с этой системой будут учителя-предметники Кризской школы, это будет происходить во внеурочное время.

Как отметили разработчики программы, в тех школах, где система уже действует на всю школу, директор и администрация работают через нее с родителями. Директор, в том числе, может иметь статистику по работе каждого учителя.

Читайте также: