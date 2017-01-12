Геращенко, Ионова и Черныш посетят Донбасс. Главная

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, заместитель председателя Комитета по вопросам европейской интеграции Мария Ионова и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш посетят 12-13 января Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает Информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.

Чиновники проверят состояние реализации проектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда, систем обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. В частности, планируется проверить работу контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда, ознакомиться с реконструкцией учреждений образования, культуры и здравоохранения. Запланированы также встречи с военнослужащими и местными жителями, в ходе которых будут обсуждаться вопросы решения их насущных социально-бытовых проблем.

«Следующие два дня вместе с Марией Ионовой и министром по вопросам оккупированных территорий Вадимом Чернышом – на Донбассе. Имеем насыщенную программу, в планах – мониторинг, насколько эффективно использованы средства на восстановление инфраструктурных объектов, на которые парламент и правительство направили дополнительные средства», – написала Геращенко в Facebook.

По ее словам, депутаты и министр по итогам визита планируют проинформировать обо всем увиденном Верховную Раду и Кабинет министров.

«Убеждена: в условиях войны каждая копейка, направленная на Донбасс, должна быть использована эффективно. Ежедневно в графике имеем по 7-8 объектов, которые проинспектируем», – отметила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Фото: Facebook Ирины Геращенко

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