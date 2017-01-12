За списки против Савченко может быть возбуждено уголовное дело. Новости

Против народного депутата Украины Надежды Савченко может быть возбуждено уголовное производство по факту разглашения фамилий пленных и пропавших без вести украинских военных. Об этом заявил представитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга, сообщает «Украинская правда».
«Закон говорит об особом порядке обнародования информации о военнослужащих. А часть людей, пропавших или пленных на территории ОРДЛО – это наши военнослужащие. Здесь есть нарушение закона о борьбе с терроризмом. В этом аспекте возможном начале какого-то уголовного производства по этому делу», – сказал он.
Напомним, Савченко проигнорировала СБУ и опубликовала списки украинцев, удерживаемых в плену ОРДЛО.
Как сообщалось ранее, 10 января Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».
В СБУ выступили против публикации списков и обещали провести с Савченко разъяснительную работу.
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