Абитуриентам нужно показать реальные условия, это основная цель пробного ВНО, – председатель Украинского центра оценивания качества образования. Главная

10 января стартовала регистрация на пробное ВНО-2017. В чем особенности и отличия нынешнего тестирования, рассказал председатель Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

По его словам, пробное ВНО-2017 от пробного ВНО-2016 мало чем отличается.

«Эта форма является традиционной. Она действует уже 9 лет и призвана способствовать подготовке выпускников высших учебных заведений к ВНО. То есть, она абсолютно отражает все процессы, происходящие во время ВНО», – отметил Карандий.

Регистрация происходит на сайтах каждого отдельного регионального центра. Абитуриент должен выбрать тот региональный центр, на базе которого хочет проходить соответствующее пробное оценивание, зайти на сайт, создать свой собственный кабинет и провести соответствующую регистрацию. Это первый этап. Затем абитуриент должен заплатить определенные средства.

По словам председателя Украинского центра оценивания качества образования, в этом году прохождение пробного внешнего независимого оценивания стоит 129 гривен за один тест. Пройти пробное оценивание можно в течение двух дней. Тестирование будет происходить 1 и 8 апреля. 1 апреля будут сдавать только украинский язык и литературу. 8 апреля можно сдать любой из 11 других предложенных предметов.

Также он сообщил, что регистрация на пробное ВНО продлится до 31 января.

«Именно пробное ВНО до 31 января предусматривает только формирование заявки, получение документов для уплаты и проведения такой уплаты еще 10 дней. После того, как соответствующие средства поступят на счета региональных центров, процедура регистрации завершится и абитуриент получит подтверждение», – сказал Карандий.

По его словам, примерно треть из тех, которые планируют проходить основное тестирование, будут проходить тестирование пробное. Поскольку одной из основных целей проведения пробного ВНО является адаптация, абитуриентам необходимо показать реальные условия организации ВНО.

«Абитуриент должен знать, что он будет иметь информацию о времени и месте проведения тестирования. То есть он должен найти место проведения тестирования, рассчитать время, занять свое рабочее место в аудитории, получить тетради, понять правила заполнения бланков. Пробное ВНО – то, что дает возможность понять, как будет происходить основное ВНО», – добавил председатель.

Затронул он также и вопрос участия в пробном независимом тестировании детям, проживающим на неподконтрольных украинским властям территориях.

«Им так же необходимо зарегистрироваться. Во время регистрации абитуриенты могут выбирать территорию, на которой они будут проходить тестирование. Мне известно о более чем 1000 участниках, которые указывали место жительства – НКТ*. Но надо понимать, что большая часть из таких абитуриентов не хотят указывать эту информацию. Тестирование можно пройти анонимно. Для этого не нужно предоставлять документ, подтверждающий место регистрации», – сообщил Карандий.

По уровню сложности и структуре нынешние тесты будут похожи на прошлогодние. Хотя программы ВНО-20107 претерпели некоторые изменения, они были приведены в соответствие с учебными программами.

НКТ* – временно неподконтрольные украинским властям территории

По материалам: Громадське радіо

Фото: Укринформ

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