Женщинам-переселенцам расскажут, как стать блогерами. Анкеты на участие в тренинге принимаются до 1 февраля. Главная

Школа для женщин из числа внутренне перемещенных лиц из Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Полтавской областей, которые хотят и стремятся стать блогерами, будет работать 16-19 февраля в тренинговом центре «Mama Cares» (село Кипячка, Киевская область).

К участию приглашаются женщины из Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Полтавской областей, которые являются переселенцами и имеют цель овладеть или улучшить навыки блогерства (в разных форматах – тексты, аудио, видео, мультимедиа).

Чтобы попасть на тренинг, необходимо до 1-го февраля заполнить анкету по ссылке.

Отбор проводится до 1-го февраля, после чего все отобранные участники получат персональные приглашения. Все расходы, связанные с переездом к месту проведения Школы, питанием и проживанием, покрывает «Фонд прав человека» за средства Фонда Черноморского сотрудничества в рамках Программы по защите прав внутренне перемещенных женщин «commUNITY».

Цель проекта - усиление профессионализма лидеров женских организаций, особенно в сельской местности, в сферах онлайн правозащиты, а также развитие блогерства для предотвращения конфликтов и ведения мирных переговоров путем объединения лидеров в Днепропетровской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях в единую блог-платформу .

Проект осуществляется в рамках Программы, которую реализует общественная организация «Фонд прав человека» при поддержке Фонда Черноморского сотрудничества (Black Sea Trust for Regional Cooperation).

Источник: Ресурсный центр «Гурт»

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