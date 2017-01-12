С начала 2017 года на Донетчине от гриппа скончался 1 человек, всего по Украине 13 смертей. Главная

За период с 2 по 8 января 2017 года в 13 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской, наименьший – в Луганской областях. Об этом сообщает Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций ГУ «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины».

На прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболело 250 227 человек, из них 52,6% – дети в возрасте до 17 лет. Это на 32,2% меньше предшествовавшей неделе.

«Наблюдается закономерная тенденция к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину, поскольку почти все остается дома и могут не обращаться за медицинской помощью», – отмечают в ведомстве.

За период 2 – 8 января зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: по одному – в Черкасской и Донецкой областях, по два случая в Запорожской и Львовской.

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