В концепции госпрограммы по восстановлению Донбасса на Луганщину приходится 51% средств. Главная

В Концепции Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины учтены почти все предложения Луганской области. В целом на реализацию Программы предусмотрено 48,7 млрд грн, из которых 24,8 млрд грн – для Луганской области. Об этом брифинге 11 января сообщил первый заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Роман Власенко.

Он отметил, что среди запланированных расходов, в частности:

развитие образования области – 1,1 млрд грн,

здравоохранение – 1,2 млрд грн,

строительство дорог и транспортной инфраструктуры – 16,8 млрд грн,

водоснабжение и водоотведение – почти 1 млрд грн.

Средства на это будут привлекаться из государственного и местных бюджетов от международных доноров и других источников финансирования. Реализация программы рассчитана на 2017 – 2020 годы.

Наиболее сложным является решение проблемы по предоставлению жилья внутренне перемещенным лицам. Определены следующие направления решения этого вопроса:

льготное кредитование,

компенсация за счет бюджета части стоимости приобретенного жилья,

строительство жилья.

Однако, приоритет предоставления жилья переселенцам не урегулирован действующим законодательством.

Напомним, правительство утвердило Концепцию Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. Документ включает три стратегических направления, разработанные на основании лучших мировых практик, а именно:

восстановление критической инфраструктуры и систем предоставления социальных услуг;

экономическое восстановление;

укрепление социальной устойчивости, развитие мира и общественной безопасности.

26 декабря 2016 года на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины обнародован проект Государственной целевой программы для публичных общественных обсуждений, которые продлятся до 20 января этого года.