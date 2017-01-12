На Донетчине руководители Управления статистики начисляли мнимые премии для помощи переселенцам. Теперь их ждет суд. Главная

Завершено досудебное расследование в отношении начальника и заместителя одного из городских отделений Управление статистики в Донецкой области в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Установлено, что указанные лица, злоупотребляя служебным положением, подали в вышестоящий орган имеющиеся у них документы постороннего лица, находившегося за пределами Украины, для «принятия ее на работу». После издания приказа о назначении этого лица, сообщники в течение трех лет вносили ложные сведения об отработанном времени «сотрудника», а начисленную ему зарплату тратили на собственные нужды.

Кроме того, пользуясь тяжелой ситуацией в регионе, руководители учреждения решили улучшить свое материальное положение за счет государства. В конце 2014 года они сообщили подчиненным, что в качестве дальнейшей помощи коллегам-переселенцам работникам управления будет ежемесячно начисляться премия, которую они должны «сдавать» руководству для дальнейшего направления переселенцам. Подозреваемые ежемесячно подавали предложения о премировании подчиненных и под указанным предлогом собирали средства с сотрудников в день выплаты заработной платы. Однако средства, получаемые таким способом, были потрачены сообщниками на собственные нужды.

В информации сказано, что причиненный государству ущерб составляет более 280 тыс. грн.

В настоящее время указанные лица по ходатайству прокуратуры отстранены от занимаемых должностей и находятся под домашним арестом. Кроме того, на их имущество наложен арест с целью обеспечения возмещения причиненных убытков.

Сейчас обвинительный акт в отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой области утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.

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