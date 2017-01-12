На Донетчине руководители Управления статистики начисляли мнимые премии для помощи переселенцам. Теперь их ждет суд. Главная

На Донетчине руководители Управления статистики начисляли мнимые премии для помощи переселенцам. Теперь их ждет суд

12.01.17 17:41 dnews.dn.ua Новости 10

На Донетчине руководители Управления статистики начисляли мнимые премии для помощи переселенцам. Теперь их ждет суд

Завершено досудебное расследование в отношении начальника и заместителя одного из городских отделений Управление статистики в Донецкой области в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Установлено, что указанные лица, злоупотребляя служебным положением, подали в вышестоящий орган имеющиеся у них документы постороннего лица, находившегося за пределами Украины, для «принятия ее на работу». После издания приказа о назначении этого лица, сообщники в течение трех лет вносили ложные сведения об отработанном времени  «сотрудника», а начисленную ему зарплату тратили на собственные нужды.

Кроме того, пользуясь тяжелой ситуацией в регионе, руководители учреждения решили улучшить свое материальное положение за счет государства. В конце 2014 года они сообщили подчиненным, что в качестве дальнейшей помощи коллегам-переселенцам работникам управления будет ежемесячно начисляться премия, которую они должны «сдавать» руководству для дальнейшего направления переселенцам. Подозреваемые ежемесячно подавали предложения о премировании подчиненных и под указанным предлогом собирали средства с сотрудников в день выплаты заработной платы. Однако средства, получаемые таким способом, были потрачены сообщниками на собственные нужды.

В информации сказано, что причиненный государству ущерб составляет более 280 тыс. грн.

В настоящее время указанные лица по ходатайству прокуратуры отстранены от занимаемых должностей и находятся под домашним арестом. Кроме того, на их имущество наложен арест с целью обеспечения возмещения причиненных убытков.

Сейчас обвинительный акт в отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой области утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.

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