Кабмин утвердил план мероприятий по реинтеграции Донбасса (Документ). Главная

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, сообщает «РБК-Украина».

При этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что были некоторые замечания к проекту, которые были учтены.

Принятие плана мероприятий позволит:

осуществлять комплекс мероприятий в отношении отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия, конечной целью которых является реинтеграция указанных территорий и их населения в единое конституционное пространство Украины;

устанавливать и развивать контакты между гражданами Украины, которые находятся или проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые контролируются и не контролируются украинской властью;

противостоять военной агрессии невоенными средствами.

Фото: telegraf.com.ua

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