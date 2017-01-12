На блокпосту нашелся житель Бахмута, который около двух лет был без вести пропавшим. Главная

Благодаря работе блокпостов найден мужчина, который около двух лет был без вести пропавшим. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Современные блокмодули, установленные на блокпостах по инициативе руководства областного главка полиции, позволяют за считанные минуты проверить человека, который пересекает пункты пропуска, по всем имеющимся у правоохранителей базам данных.

Так, с помощью системы мгновенной проверки на блокпосту в Славянске полицейскими была установлена ​​личность жителя Бахмута 1980 года рождения, который с 2014 года числился как без вести пропавший. Мужчина имеет серьезное психическое заболевание. С 2014 года он находился в базе данных полиции как без вести пропавший, и по решению Бахмутского суда считался умершим.

Всего за прошлый год полицейские разыскали 584 человека, которые считались без вести пропавшими.

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