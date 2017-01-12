Идентификация пенсионеров-переселенцев в Ощадбанке: разъяснения специалистов. Главная

Специалисты общественной организации «Донбасс SOS» подготовили разъяснения для переселенцев-пенсионеров относительно прохождения идентификации в отделениях «Ощадбанка». Об этом сообщается на сайте организации.

Кабинет министров Украины на своем заседании 28 декабря 2016 года принял постановление №1028 «О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 5 ноября 2014 №637», которым утвердил необходимость прохождения физической идентификации получателей пенсионных выплат из числа внутренне перемещенных лиц в момент получения ими в установленном порядке электронного пенсионного удостоверения. В частности, постановлением предусматривается, что физическая идентификация клиента, которому открыт текущий счет в учреждениях публичного акционерного общества «Государственный Ощадбанк Украины» для получения пенсии, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, осуществляется каждые три месяца со дня открытие счета.

Несмотря на несогласованность постановления с нормативно-правовыми актами, которые имеют высшую юридическую силу, и несоответствием антидискриминационному законодательству, попробуем разъяснить несколько практических моментов о процессе такой физической идентификации.

Что понимается под физической идентификацией

Пенсионер должен лично посетить любое отделение Ощадбанка с паспортом, справкой внутренне перемещенного лица и банковской карточкой. В отделении банка необходимо будет, с использованием карты и терминала, ввести пин-код карты и осуществить любое действие с собственным счетом (снять наличные средства, оплатить жилищно-коммунальные услуги, проверить баланс и т. д.).

Такая идентификация будет осуществляться:

для получателей пенсионных выплат из числа внутренне перемещенных лиц, которые уже получили электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ): первые 2 раза каждые шесть месяцев, начиная с первого числа месяца выпуска ЭПУ, который указан на лицевой стороне карты, в дальнейшем – каждые 12 месяцев. После окончания срока действия карты она перевыпускается за счет банка;

для получателей пенсионных выплат из числа внутренне перемещенных лиц, которые еще не получили ЭПУ, – до получения ими в установленном порядке удостоверения: каждые три месяца со дня открытия счета.

Последствия непрохождения физической идентификации в указанный срок

Банк блокирует карту до проведения идентификации, останавливает расходные операции по текущему счету до момента личного обращения клиента в отделение банка и сообщает об этом в Министерство финансов Украины и Пенсионный фонд Украины.

Как пройти физическую идентификацию лицам из числа маломобильных групп населения

Лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, необходимо обратиться с письменным заявлением в Ощадбанк о желании получать пенсионные выплаты с доставкой по фактическому месту жительства/пребывания с одновременной их физической идентификацией. К заявлению следует приложить копию документа, подтверждающего соответствующую группу инвалидности или копию медицинского заключения о неспособности к самообслуживанию и потребности в посторонней помощи.

Ощадбанк должно обеспечить организацию бесплатной доставки средств для выплаты пенсий лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, по их заявлениям с доставкой по фактическому месту жительства/пребывания.

Фото: пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

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